Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Döviz Açıklaması: Türkiye Ekonomik Savaş Vermektedir

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter'dan ABD'nin ekonomik saldırına yönelik Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtmaya yönelik algı operasyonlarına cevap verdi.

Altun açıklamasında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon'da yaptığı "Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım" şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

"MEVDUAT HESAPLARINA EL KONULMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

"PİYASA AKTÖRLERİNİ TEDİRGİN ETME ÇABASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

"BU SAVAŞI MİLLET-DEVLET BİRLİKTELİĞİYLE BİZ KAZANACAĞIZ"

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!