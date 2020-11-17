Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

17.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:00
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberleri... - Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.

- Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itabar kazanmaya çalışan zanlı şahıs şafak vakti tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Zanlının otomobilinde yapılan aramada Türkiye Polis Gazetesi, Türkiye Jandarma Gazetesi tanıtım kartları ve Türkiye Polis Gazetesi tanıtım araç kartı ile birlikte Uluslararası Jandarma Gazetesi, Türkiye Polis ve Türkiye Jandarma Gazetesi adına personel tanıtım kimlik kartları ortaya çıktı

ADANA - Sosyal medya hesabından özel izinle "T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi" ismiyle bir gazete kurduğu yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan bir kişi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İsmail D. isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurduklarını ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan almıştır diyerek paylaşımda bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığının isminin kullanılmasının yanı sıra sosyal medyada 'Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle' bir de sayfa oluşturuldu. Sayfada gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi de Yüksek İstişare Kurulu adıyla yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Bu paylaşımların ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından, "Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna" ve bazı şahısların bu gazetenin "istişare kuruluna atandığına" ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür" yazılı açıklamasına bulunuldu. Daha sonra ise sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusu üzerine İsmail D. isimli şahıs savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte şahsın polis, jandarma ve cumhurbaşkanlığı isimlerini kullanarak gazete çıkarmaya çalıştığı sosyal medyadan da aynı isimleri kullanarak kendisini gazeteci gibi göstermeye çalıştığını belirledi. Ayrıca şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı da öne sürüldü. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda İsmail D. evinde gözaltına alındı.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada Türkiye Polis Gazetesi, Türkiye Jandarma Gazetesi tanıtım kartları ve Türkiye Polis Gazetesi tanıtım araç kartı ile birlikte Uluslararası Jandarma Gazetesi, Türkiye Polis ve Türkiye Jandarma Gazetesi adına personel tanıtım kimlik kartları ortaya çıktı. Ayrıca evinden polis yeleklerine benzer Türkiye Polis Gazetesi yelekleri bulundu.

Zanlının Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Meclisi Derneği kurup genel başkanı olduğu da belirlendi.

Zanlının iş yerinde de polis arama yaptı. Polis ayrıca zanlı ile irtibatlı olduğunu değerlendirdiği ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi daha yakaladı. Bir zanlının ise yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Polisin bu şahıslara yönelik daha önceki yaptığı çalışmalarda 125 adet Roma dönemine ait sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi. Bugün yapılan aramalarda ise 8 adet üzerinde farklı kurumlara ait kaşe, 1 adet telsiz, 6 adet farklı araç görev kartı, 4 adet farklı isimlere ait personel basın kartı, 1 adet tepe lambası, 1 adet megafon siren, 44 adet farklı isimlere Türkiye Polis Gazetesi yetki belgesi, 17 adet çeşitli önemli şahıslarla çekilmiş fotoğraf, 2 flash bellek hafıza kartı, 2 adet cep telefonu, 19 adet basın yeleği ele geçirildi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı adıyla gazete çıkartan şahsa tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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