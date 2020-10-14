Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.