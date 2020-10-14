Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme...
14.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:44
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun