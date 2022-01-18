Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D.Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(D. Akdeniz'de İsrail'le iş birliği ihtimali) Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu, kazan-kazan esasına dayalı olursa elimizden geleni yaparız."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, İsrail, Güncel, Haber

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