Son Dakika: Çatak'ta ot yangını

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Van'ın Çatak ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çatak ilçe merkezinde meydana geldi. Büyük bir ot yangının olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 3.5 saatlik müdahalenin ardından yangın çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan tamamen söndürüldü. - VAN

Kaynak: İHA