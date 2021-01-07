Son Dakika | Çankırı'da bir kişi arazi kavgasında tüfekle vurduğu akrabasını öldürdü
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Son Dakika | Çankırı'da bir kişi arazi kavgasında tüfekle vurduğu akrabasını öldürdü

07.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:02
Son Dakika | Çankırı'da bir kişi arazi kavgasında tüfekle vurduğu akrabasını öldürdü

Son dakika gündem haberine göre Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir kişi, arazi meselesinde tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir kişi, arazi meselesinde tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç köyünde yaşayan M.P. (67) ile akrabası İ.Ç. (58) arasında arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Tüfeğine sarılan M.P, ateş ettiği İ.Ç'yi öldürdü.

İ.Ç'nin oğlu B.Ç ise babasının vurulması üzerine M.P'yi sopayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İ.Ç'nin cenazesi Kurşunlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, yaralı M.P de aynı hastanede tedavi altına alındı. B.Ç de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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