Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

28.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:29

Son dakika haberi... Bursa'da kağıt deposu olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'da kağıt deposu olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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