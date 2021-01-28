Son dakika haberleri... Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bursa'da kağıt deposu olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bursa'da kağıt deposu olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır