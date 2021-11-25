Son dakika: Buldan: Meselelerin çözümünde diyalog ve müzakere dışında hiçbir alternatif yok

AĞRI (DHA) - AĞRI'da iki aile arasındaki kan davasının son bulması için verilen barış yemeğine katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bütün meselelerin çözümünün diyalogdan ve müzakereden geçmesinin dışında hiçbir seçenek ve hiçbir alternatif yoktur" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tutak ilçesinde Öztürk ailesi arasında yaklaşık 3 yıl önce başlayan kan davasının sonlandırılması için düzenlenen barış yemeğine katıldı. Kent merkezinde bir düğün salonunda yapılan programa Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık katıldı. Burada konuşan HDP'li Buldan, kan davalarının, uzun süredir bölgenin kaderi haline geldiğini söyledi. Mevcut bütün sorunların diyalogla çözülebileceğini ifade eden Buldan, "Bu barış meselesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kan davası bizim coğrafyamızın bir kaderi haline gelmiş. Ancak bu coğrafyanın kaderinde kan davasının artık bitmesi için herkesin bu sorumluluğu üzerine alması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Hiçbir anlaşmazlığın ve küskünlüğün karşılığı hiçbir şekilde kan dökmemektir. Bütün meselelerin çözümünün diyalogdan ve müzakereden geçmesinin dışında hiçbir seçenek ve hiçbir alternatif yoktur. O yüzden bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu barışın bizim bir iç meselemizin dışında büyük barışlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program yenilen barış yemeği ile son buldu.