Son dakika... Bulancak'ta Kovid-19 ile mücadeleye destek veren öğretmenler ödüllendirildi

Son dakika gelişmesine göre Bulancak'ta sağlık çalışanları için siperlik ve maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek veren 4 öğretmene, Kaymakam Ali İkram Tuna tarafından başarı belgesi verildi.

Bulancak'ta sağlık çalışanları için siperlik ve maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek veren 4 öğretmene, Kaymakam Ali İkram Tuna tarafından başarı belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitimi Müdürü Şenel Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede görev yapan 4 öğretmenin asli görevleri olmamasına rağmen içlerindeki vatan, millet ve insan sevgisinden dolayı siperlik ve maske üreterek sağlık çalışanlarına destek olduğunu belirtti.

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Erkan Kaşık, 19 Eylül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Ayşe Kostakoğlu, Havva Akçay Takır ile Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Leyla Kılınç Yılmaz'a, sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı başarı belgesi verildiğini ifade eden Bulut, belgeyi veren Kaymakam Tuna'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız