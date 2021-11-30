Son dakika haber... Bodrum'da kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangını polis söndürdü - Haberler
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Son dakika haber... Bodrum'da kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangını polis söndürdü

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, Yahşi Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunan S.K, annesi H.K'yi rehin aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin S.K'yi ikna çalışmaları sırasında evde yangın çıktı.

Polis ekipleri, camı kırarak girdikleri evdeki anne ve oğlunu dışarı çıkartıp yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Vücudunda yanıklar oluşan S.K. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde polisin evin camını kırması ve kapıyı açtıktan sonra alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi yer alıyor.

Son dakika haber... Bodrum'da kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangını polis söndürdü

Son dakika haber... Bodrum'da kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangını polis söndürdü

Son dakika haber... Bodrum'da kadının oğlu tarafından rehin alındığı evde çıkan yangını polis söndürdü

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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