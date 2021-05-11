Son dakika! BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Edinilen son dakika haberine göre BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.