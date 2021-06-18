Son dakika: Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi
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Son dakika: Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi

Son dakika: Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hakim ve Savcılar Kurulu, birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi.

Hakim ve Savcılar Kurulu, birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi.

Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı.

Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.

HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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