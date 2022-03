SPOR Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle buluştu

ANTALYA (DHA) - Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, ADF'de gençlerle buluştu

Mehmet ÇINAR- Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) - Antalya'da bu yıl 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) son gününde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ADF Youth/Spor paneline katıldı.

Antalya Serik'e bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen ADF'nin son gününde üç panel gerçekleşti. Panellerde, 'Gıda güvenliği ve tarımın dönüşümü', 'Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadele' başlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise ADF Youth/Spor programında konuştu. ADF'nin bu son panelinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Milli Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı voleybolcu Eda Erdem de konuşmacı olarak yer aldı. Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, TVF Başkanı Üstündağ ile voleybolcu Eda Erdem, sahneye çıktıklarında bir süre voleybol oynadı.

ÇAVUŞOĞLU: SPOR DA TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜDÜR

ADF'nin en önemli unsurunu gençler ve kadınların oluşturduğunu, bundan sonraki yıllarda da kadın ve gençlerin odak noktası olmaya devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, ADF'de sanatın, kültürün, Türk dizilerinin, sinemanın ülkenin yumuşak gücünü nasıl pekiştirmeye çalıştığını anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Spor da en az müzik, sinema, diziler, kültür kadar Türkiye'nin önemli bir yumuşak gücüdür. Herkesin sevdiği sevmediği müzik olur, aynı şekilde diğer alanlarda farklı zevki olabilir ama spora geldiğinizde istinasız herkesin sevdiği bir spor dalı var. Türk takımları ve sporcuları başarılı oldukça gittiğimiz her yerde herkes bunu, başarının sırrını soruyor. Bu anlamda Filenin Sultanları ve voleybolumuz gerçekten ön plana çıktı" dedi.

ÇAVUŞOĞLU VOLEYBOL VE GOLF SPORLARINA İLGİSİNİ ANLATTI

Soru-cevap kısmında ise Bakan Çavuşoğlu'na, sahnedeki voleybol geçmişi ve golf sporuna ilgisi soruldu. Çavuşoğlu, "Lisede voleybol takımı kaptanıydım, üniversitede siyasalda oynadım voleybol. Şimdi diyebilirsiniz ki 'Bu boyla nasıl voleybol oynadı bu', o zaman fileler bu kadar yüksek değildi. Boy ortalaması da yüksek değildi. ve Eda kaptanın tek ayak üzerinde zıplayarak yaptığı smaçlar var ya, özellikle en kritik zamanlarda yapıyor, bayılıyoruz biz ona. Ben de voleybol oynarken onu yapmaya çalışıyordum" dedi.

Golfte de iddialı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Baya iddialıyım. Bir gün oynayacağız. Eda kaptanı da teşvik ediyorum. Boş vakit olunca o da gelecek. Benim büyük dedelerimin de yaylada golfe benzer spor yaptığı bir rivayet" diye konuştu.

BAKANLARDAN OLİMPİYAT DEĞERLENDİRMESİ

Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, olimpiyatların Türkiye'ye ne zaman gelebileceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Olimpiyatları almak için çok çaba sarf ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Buralardaki oylamalar adaletli olmuyor. Başka dönen şeyler de var. O zaman da şimdi de alt yapı bakımından hangi kriterleri koyarsanız koyun İstanbul, olimpiyatlara dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır. Çok çaba sarf ediyoruz. Böyle bir karar verilirse gece gündüz çalışmaya hazırız" dedi.

Olimpiyatları ülke olarak en güzel şekilde organize edecek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu ise "Türkiye artık organizasyonlarda talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye'ye bu işi vermeyenler düşünsün, vermek isterlerse kapımız açık. Türkiye artık spor organizasyonlarında markadır. Kimse bunu gölgeleyemez. Bizim kapımız tüm spor oyunlarına açık" dedi.

KASAPOĞLU: PANDEMİYE RAĞMEN 164 ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

ADF'nin olmazsa olmazı, belki en güzel yanının gençlerle bir araya gelmek, spor ve spor diplomasisini konuşmak olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu apayrı bir heyecan. Spor turizmi, ben spor ve turizmi birbirinden ayrı görmüyorum, birbirini tamamlayıcı unsurlar. Son 20 yıldaki spor tesisleşmemiz ve her biri birbirinden modern, dünyanın her yerine meydan okuyacak altyapımız var. Doğusundan batısına her yerde bu altyapı en mükemmel derecede var. Her alanda mükemmel bir altyapı var. Geldiğimiz aşamada spor turizmindeki atılımlarımızı farklı bir noktaya taşıyoruz. Antalya'yı spor turizminin de başkenti olarak görüyoruz. Spor Turizmi Strateji belgemizi açıklayacağız ve inanıyorum ki Türkiye spor turizminde de diğer sektörlerde olduğu gibi bir markta haline gelecek. Pandemiye rağmen 164 organizasyona ev sahipliği yaptık. Talep eden değil talep edilen ülke olduk" dedi.

TVF Başkanı Üstündağ ise öncelikle Türkiye'nin büyük bir devlet ve ülke olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Voleybolun başarısının bir ekip işi olduğunu anlatan Üstündağ, "Bir çocuğun iyi okuması mı gerekir, iyi spor yapması mı gerekir. Artık bu ikilem kalktı ortadan. Biz voleybolu Türkiye'nin her ilçesine götürdük. 36 tane fabrikada 0-12 yaş arası Fabrika Voleybol projemiz var, 'Ya benim çocuğum tıp okuyacak, voleybolu nasıl oynayacak' şeklindeki sorular kalktı ortadan" dedi.

EDA ERDEM, 14 NUMARANIN SIRRINI ANLATTI

Sporun kitleleri birleştiren bir özelliği olduğunu belirten milli voleybolcu Eda Erdem, soru-cevap kısmında 14 numaralı formasının sırrını ve hedeflerini anlattı. Erdem, "Ben voleybola biraz geç başladım. 13.5 yaşındaydım, normalde 9-10 yaşında başlamak lazım. O dönem Beşiktaş altyapısındayım, antrenörüm bana dedi ki, 'Sen geç katılıyorsun takıma, olan rakamlar belli', üç rakam vardı. Ben de 14'ü giymek istediğimi söyledim. 14 serüvenim böyle başladı. Bir dönem 12 giymek istedim. Sonra altyapıdan benden yaşça büyük ablalarım vardı. Onlar gelince haliyle ast-üst ilişkisi, 12 numarayı isteyince tabii ki de ablama verdim. Sonra sağ olsun İsmail Şahin antrenörüm, beni voleybolla tanıştıran, diyor ki, 'Eda 14'ü giyer, daha önce de giydi.' 14 bana tekrar gelince dedim ki, '14 benim kaderimde, o yüzden onu bırakmamayım. O zamandan beri 14'üü giyiyorum" diye konuştu.

Eda Erdem, hedeflerini ise şöyle açıkladı:

"Tekrardan Fenerbahçe ile kulüpler şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Milli takımla, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Dünya Şampiyonasında bir madalya kazanmak istiyorum. Eğer inşallah Paris'e gidebilirsem inancım çok yüksek, ben de hala aktif şekilde oynuyor olursam kıl payı kaçırdığımız madalyayı almak istiyorum" dedi.