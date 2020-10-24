Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberlerine göre Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum.