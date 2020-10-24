Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
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Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

24.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:50
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberlerine göre Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum.

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca: "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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