Son Dakika! Bahçeli'den ABD'nin PKK Kararına Çarpıcı Yorum: İstese Eliyle Koyduğu Gibi Bulur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK hamlesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG'dir." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin PKK hamlesine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"İSTESELER BU CANİLERİ ELLERİYLE KOYDUKLARI GİBİ BULURLAR"

PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar.

"ABD'NİN MAKSADI BAŞKADIR, SENARYO FARKLIDIR"

ABD'nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG'yi sivriltip PKK'yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG'dir.

"ABD, YPG İLE FETÖ MUHAFIZLIĞINA HEVES ETMESİN"

Hatta PKK=FETÖ=YPG'dir. PKK'lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ'cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin.

"TÜRKİYE BU HIYANETE ASLA İCAZET VERMEYECEKTİR"

Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.