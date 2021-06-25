Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçen gün Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerine cevap veren Koç, "Bu yaptığınız hazımsızlık. Aziz Yıldırım artık haddini aştı. Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin üslup, kibir, parmak sallamalar. İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın" ifadelerini kullandı.

Geçen gün Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında, Ali Koç'u ağır eleştirmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a genel kurulda çok sert cevap verdi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"ARTIK KIZGIN DEĞİL, KIRGINIM"

"Ben artık kırgın değilim, kızgınım ve Aziz Yıldırım beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini görememiş durumda. Aziz Yıldırım'ın buraya gelmesini çok isterdim.

"ABDULLAH BEY İLE NE İŞİNİZ VAR?"

Abdullah Bey ile her türlü lokantaya, sıra gecesine gidiyorsunuz, buraya mı gelemiyorsunuz. Hatta sizin Abdullah Bey ile ne işiniz var, birbirinizin en kutsalına küfür ettikten sonra.

"ARTIK SADECE AZİZ YILDIRIM'SINIZ"

Çok isterdim buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini. Hep saygı gösterdim! Neden bu saygıyı gösterdim? 2015'ten sonra görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen... Buraya 20 yıl başkanlık yapan birine saygı duyarım ama benim için artık bu geride kaldık. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız

"ARTIK SONUCU HAZMEDİN!"

Aziz Yıldırım, kendini Fenerbahçe'nin sahibi görüyor, hatta üstünden görüyor. Kendinizi böyle gösteriyorsunuz ama artık kulübe zarar veriyorsunuz. 3 yıl önceki seçim sonuçlarını artık hazmetmeniz lazım.

"AZİZ YILDIRIM HADDİNİ AŞTI"

Bu yaptığınız hazımsızlık. Aziz Yıldırım artık haddini aştı. Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin üslup, kibir, parmak sallamalar."