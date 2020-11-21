Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü
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Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü

21.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:00
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü

Son dakika haberine göre NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle barış sürecini görüşmek için bir araya geldi.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle barış sürecini görüşmek için bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pompeo, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve müzakere heyeti ile görüştü.

Afgan heyetiyle de bir araya gelen Pompeo, her iki tarafa da müzakerelere devam etmeleri çağrısında bulunarak, kaydedilen ilerleme nedeniyle övgüde bulundu.

Şiddetin azaltılması, siyasi yol haritası, kalıcı ve kapsamlı ateşkes çağrısı yapan Pompeo, Afgan halkının 40 yıldır devam eden savaş ve dökülen kanın ardından barış ve güven içinde yaşamayı hak ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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