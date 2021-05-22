Son dakika! ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor
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Son dakika! ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor

Son dakika! ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de yapılan ankette, ülkedeki her 10 kişiden 6'sının toplumdaki polis şiddetini en ciddi problemlerden biri olarak gördüğü ortaya çıktı.

NEW ABD'de yapılan ankette, ülkedeki her 10 kişiden 6'sının toplumdaki polis şiddetini en ciddi problemlerden biri olarak gördüğü ortaya çıktı.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete katılan her kesimden yetişkinlerin yüzde 56'sı, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetinin en önemli problemlerin başında geldiği görüşünü belirtti.

Ankete katılanların yarısı şiddet olaylarına karışan polislere adalet sisteminin çok yumuşak davrandığını kaydederken, özellikle siyahi katılımcılarda anketteki konulara olumsuz yaklaşım oranının çok daha yüksek çıktığı gözlendi.

Siyahi katılımcıların yüzde 77'si ülkede polis şiddetini çok önemli bir problem olarak gördüğünü belirtti, bu oran beyazlarda yüzde 36'da kaldı.

Yine siyahi Amerikalıların yüzde 90'ı polisin kendilerine karşı şiddet ölümcül güç kullanacağına inandıklarını kaydederken, beyaz katılımcıların yüzde 46'sı bu endişeyi paylaştıklarını ifade etti.

Öte yandan, Minnesota'da siyahi George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'in suçlu bulunmasının da siyahilerin adalet sistemine olan bakışını değiştirmediğine dikkat çekildi.

Ankete katılanların genelinin yüzde 68'i ülkedeki ceza sisteminde ciddi bir reform yapılmasını savunurken, yüzde 27'si sadece bazı değişikliklerin gerekli olduğu, yüzde 5'i ise buna ihtiyaç olmadığı görüşünü paylaştı.

ABD genelinde 1,842 yetişkinin katıldığı anket 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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