Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa, İzmir, Bilecik ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda Roma dönemine ait kaya mezar odası ve mezar steli, farklı dönemlere ait 3 bin 50 sikke ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Jandarma, Kayseri, Bilecik, 3. Sayfa, Haber

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