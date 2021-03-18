Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ergani ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ergani ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Hükumet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ndeki törende de, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Alpdündar, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sal, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, AK Parti İlçe Başkanı Fırat Dolu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar