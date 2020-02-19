Sompo Sigorta'nın "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" sahaya iniyor

19.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:30

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, "Yerküreye Saygı" projesinin yeni döneminde, "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketini hayata geçiriyoruz. İklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedefliyoruz. 2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz." dedi.

Sompo Sigorta'nın TEMA Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğü "Yerküreye Saygı" projesinin yeni dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantı, Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İklim krizi konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık yaratma hedefiyle geçen yıl başlatılan "Yerküreye Saygı" projesinde yeni döneme girilirken, proje kapsamında Sompo Sigorta'nın 3 yıllık iş birliğine imza attığı TEMA Vakfı, 2020 yılında 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile "İklimi Koru" eğitimlerine başladı.

Eğitimlere ek olarak şimdi "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" adıyla geniş bir gönüllülük hareketi başlatılırken, iklim gönüllülüğü konusunda topluma öncülük etmeyi amaçlayan Sompo Sigorta, "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketi ile yeni dönemde gönüllüleriyle birlikte birçok çalışma yürütecek.

Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, mart ayı içerisinde yerkureyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilecek.

Toplantıda projenin ilk yıl etkilerini değerlendiren Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, "Yerküreye Saygı" projesinin başlangıcından bu yana geçen 1 yıl içerisinde, küresel ısınma ve iklim krizi konularında farkındalık yaratmak üzere son derece önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimşek, eğitim projesinin bu eğitim öğretim döneminde başlatıldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Diğer yandan, bireysel hayatta yapılacak küçük davranış değişiklikleri sayesinde nasıl tasarruf edileceğini ve küresel iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl azaltılabileceğinin anlatıldığı video serilerini projenin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladık. Projeye özel olarak hazırlanan ve iklim değişikliğinin dünyaya verdiği zararları konu alan klibi ile ön plana çıkan 'Sensin, Benim, Biziz Dünyanın Sigortası' adlı rap şarkısı ile geniş bir genç kitleye ulaştık. Sosyal medya üzerinden yaptığımız farkındalık çalışmaları ile 32 milyonluk bir erişim ve 34 milyonluk izlenme sayısı elde ettik. Proje çatısı altında bu çalışmaları yürütürken, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı hasarları da koruma altına alan Türkiye'nin ilk 'İklim Sigortası'nı da Sompo Sigorta olarak hizmete sunduk."

İklim sigortası kapsamında 6 ayda 1500 satış adedine ulaştıklarını dile getiren Şimşek, "200 TL'lik prime karşılık gelen teminat 10 bin TL, 300 TL civarında bir prim var o da 20 bin TL'lik bir teminat için. Burada iki tip teminatımız var. Burada hedefimiz, 2020 yılı için 5 bin adedin üzerine çıkmak istiyoruz, ilerleyen yıllarda daha da artacak." bilgisini verdi.

"2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz"

Bireysel "bir şey yapmama" halinin, iklim değişikliği ile mücadelenin önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Şimşek, sonuçların kendilerine daha fazlasını yapma cesareti verdiğini bildirdi.

Şimşek, "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketi ile projenin genişletileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim konusundaki aksiyonları gönüllüler ile birlikte ortaya koymayı hedefliyoruz. 2020 yılı ile birlikte artık 10 yıllık kritik bir dönemeçteyiz. Tüm insanlığı tehdit eden bu problem karşısında elbette hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Ancak Sompo Sigorta olarak bizler, bireylere de hala önemli görevler düştüğüne inanıyoruz, çözümün bireysel aksiyonlardan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz.

Çünkü iklim değişikliği riskini, bu bireysel 'bir şey yapmama' hali nedeniyle, müdahalede geç kalınan bir kriz haline bireyler olarak bizler getirdik. Bu nedenle birey olarak hiçbir şey yapmamanın da iklim krizi ile mücadele önündeki en büyük engellerden olduğunu görüyoruz. 'Ben mi kurtaracağım koca dünyayı' demeyip, hemen, şimdi harekete geçecek herkesi yanımızda görmek istiyoruz."

İklim değişikliğinde herkesi çözümün bir parçası haline getirmek adına "Yerküreye Saygı Gönüllüleri" hareketini projenin yeni döneminde hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, konuyu global hedeflerden eyleme taşımak için "yerküreye saygı" bakış açısıyla topluma liderlik edecek gönüllülerle iklim gönüllüğünde yeni bir açılım yaratmak istediklerini anlattı.

Şimşek, gönüllü olarak yer alan bireyleri daha sonra bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum dünyasının da bir parçası haline getirme amacında olduklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yerküreye Saygı Gönüllüleri ile iklim konusundaki ihtiyaç alanlarında birçok farklı saha aktiviteleri gerçekleştireceğiz. Gönüllülere yönelik eğitimler vereceğiz ve aktif gönüllülerimize özel fırsatlar ile ödüller sunacağız. Çalışanlarımız ve acentelerimiz başta olmak üzere tüm Sompo Sigorta ekosistemi de bu gönüllü hareket içerisinde yer alacak. Yerküreye Saygı Gönüllüsü olmak isteyen herkes, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla, yerküreyesaygi.org adresi üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabilir.

Ayrıca TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz eğitim projemiz devam ediyor. Çocukların yanı sıra çalışanlarımız ve acentelerimize yönelik de eğitimler vererek, Türkiye'nin farklı illerinde halkımıza yönelik söyleşiler, tanıtım çalışmaları ve belgesel gösterimleri ile farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."

"Bu yıl 30 ilde 12 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

İklim krizinin bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, sigorta şirketlerinin bu işe el atmasının yaratacağı etkiye ve farkındalığa işaret etti.

Bu çerçevede Sompo Sigorta'nın bu iş birliğinin önemli olduğunu dile getiren Ataç, şunları söyledi:

"Yerküreye Saygı projesi kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programıyla da çocukların iklime bağlı olarak kendi yaşamlarında ve doğada gerçekleşen değişimleri fark etmelerini, aynı zamanda bu değişimlerin yine kendi yaşamlarından yola çıkarak nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaları, gözlemlemeleri ve çözüm önerileri üzerine düşünmelerini istiyoruz.

Projenin kapsamını genişleterek çok daha fazla çocuğa dokunmak istiyoruz. İlkokullarda 7 bin 500 çocuğa ulaşmak üzere başlattığımız eğitim programımızı bu yıl ortaöğretim okullarına yaygınlaştırarak 30 ilde 5 bin ortaöğretim öğrencisine daha ulaşmayı planlıyoruz. Böylelikle bu yıl toplam 12 bin 500 çocukta ve proje sonunda ise yaklaşık 31 bin kişide iklim değişikliği konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. Geçen yıl başladığımız ve 20 ilde yaklaşık 2 bin genç ve yetişkine ulaştığımız belgesel gösterimleri ve iklim söyleşilerini bu yıl yaygınlaştırarak 30 ilde uygulayacağız. "

Ataç, bu 30 ilde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak üzere saha çalışmaları da gerçekleştireceklerini dile getirerek, sahada gerçekleştirilecek bu farkındalık etkinlikleriyle bu yıl en az 3 bin kişiye ulaşma hedefinde olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA