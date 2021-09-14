Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Wadajir bölgesinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan pir polis memuru, bir kafeye giren intihar saldırganının üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 5'i asker 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı. Başka bir polis memuru da, "Patlama, şiddetli olduğu için ölü sayısı her an artabilir. Ayrıntıları daha sonra verebiliriz" dedi. Görgü tanıkları ise Wadajir bölgesindeki Halane askeri üssü ile askeri akademi arasındaki bir bölgeden duman yükseldiğini gördüklerini belirtti.

Hükümet yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı da henüz üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

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