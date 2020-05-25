Sokakta dans eden 11 kişiye para cezası Manisa'nın Kula ilçesinde, sokakta dans ederek Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, sokakta dans ederek Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Eylül Mahallesi'nde bir grubun davul ve otomobilde çalan müzik eşliğinde dans ettiği ihbarını aldı. Olay yerine giden ekipler 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 34 bin 650 lira idari para cezası uyguladı. Kaynak: AA