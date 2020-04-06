Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı
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Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla 60 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla da 20 yaş altındaki gençlerin de sokağa çıkmaları kısıtlandı. Giriş - çıkışı kapalı olan şehirler hangileri? Sokağa çıkma yasağına yayımlanan son genelgeyle istisnalar getirildi.

06.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:48
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı istisnaları neler? Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca'nın değerlendirmeleri, İçişleri Bakanlığının kararıyla 65 yaş üstü olan sokağa çıkma yasağı 60 yaş sınırına indirildi. Hemen ardından coronavirüs vakalarının artması ile 1 Ocak ve 2000 üstü doğumlu olanların da sokağa çıkmaları kısıtlandı. Türkiye sokağa çıkma yasağı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Nisan günü yaptığı açıklamalara göre koronavirüs salgınının önüne geçmek maksadıyla 60 yaş ve üstünün yanı sıra 1 Ocak 2000 doğumlular ve üstü yaş grubunun da sokağa çıkmaları yasaklandı. Buna göre 60 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması durumunda cezai işlem uygulanacak. Sokağa çıkma yasağını uygulamayanlara 392 lira para cezası kesilecek. Diğer yandan Türkiye geneli sokağa çıkma yasağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında "Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar" başlık ek genelge yayımlandı. 81 ile gönderilen geneldede yer alan istisnalar şöyle:

* Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

* Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

* Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

* Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAPALI OLDUĞU ŞEHİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan. 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının kısıtlandığını duyurmasının yanı sıra ayrıca 30 büyükşehir ile Zonguldak illerine de araç giriş çıkışları yasaklandı. Araç giriş-çıkışı kısıtlanan iller şöyle:

Zonguldak - Zonguldak Belediyesi

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

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