Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye 291 bin TL ceza
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Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye 291 bin TL ceza

19.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:39
Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye 291 bin TL ceza

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı kahvehanede tombala oynarken yakalanan 45 kişiye toplam 291 bin 300 TL ceza kesildi.

İZMİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı kahvehanede tombala oynarken yakalanan 45 kişiye toplam 291 bin 300 TL ceza kesildi.

Bornova ilçesine bağlı Eğridere ve Naldöken Mahallaleri'nde, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığı belirlenen 2 kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvehanelerde tombala oynarken yakalanan 45 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması' ile 'sosyal mesafe kuralını' ihlal edip, 'kapalı alanda sigara içerek, kumar oynadıkları' için 291 bin 300 TL ceza uygulandı. Kahvehane sahipleri E.E. ve A.T. hakkında ise 'kumar oynanması için yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

Tombala oynarken yakalanan M.K.'nin, 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan arandığı tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye 291 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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