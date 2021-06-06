Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
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Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan Pazar günü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Okullar Caddesinde meydana geldi. Eyüp O. idaresindeki 67 TZ 540 plakalı Ford marka otomobil, Koray K. idaresindeki 67 ABN 477 plakalı Renault marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücülerden Koray K. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Diğer şoför Eyüp O. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İddiaya göre, kaza olan yolda park halinde olan tır ve diğer araçların sürücünün görüş açısını engellediği ifade edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, kazaya karışan sürücülerden Eyüp O.'ya alkol testi yaptı. Eyüp O., kazanın oluşu ile ilgili polise ifade verirken, kazayı duyan akrabaları da olay yerine gelerek aileyi sakinleştirdi. Yaralı Koray K. ise ambulans ile Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, tedavisine başlandı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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Sokağa çıkma kısıtlamasında kafa kafaya çarpıştılar - Haberler
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