Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Balıkesir'de ilk gün cadde ve sokaklar boş kaldı.
23.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:15
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Balıkesir'de ilk gün cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA