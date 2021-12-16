Smarties 2021'de DİMES'e 13 ödül

DİMES'in Reklamania iş birliğinde gerçekleştirdiği "DİMES Kapışması" kampanyası, inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren Smarties Ödülleri'nde Türkiye ve EMEA bölgelerinde 5 Altın, 5 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplam 13 ödül kazandı.

DİMES'in iki ürünü arasında kurguladığı dijital rekabet ve Aleyna Tilki'yi ilk kez gençlerin favori sosyal medya uygulaması TikTok'un fenomenleriyle bir araya getiren 'DİMES Kapışması' TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen kampanyası olarak Smarties 2021'de dikkat çekti.

DİMES, Dijital ortamda gerçekleştirilen Smarties Ödülleri'nin Türkiye ayağında DİMES Milkshake lansman kampanyası, "Brand Experience", "User Generated/ Influencer Marketing" ve "Best in Show" kategorilerinde Altın ödülün sahibi oldu.

"Product/Services Launch" kategorisinde Gümüş ödül kazanan DİMES, "Lead Generation" ve "Social Media Marketing" kategorilerinde de Bronz ödüle uzandı.

Rekabetin uluslararası boyut kazandığı EMEA Bölgesel Ödülleri'nde ise, "Product/Services Launch" ve "Consumer Promotions" kategorilerinde Altın ödülü kimseye bırakmayan DİMES, "Lead Generation", "Social Media Marketing", "Video Advertising" ve "User Generated/ Influencer Marketing" kategorilerinde Gümüş, "Brand Experience" kategorisinde de Bronz ödül aldı.

Z KUŞAĞINA HİTAP ETMEK AMAÇLANDI

Yeni nesil Milkshake ve Smoothie ürünleriyle marka bilinirliğini ve tüketicisiyle duygusal bağını arttırmanın yanı sıra, kategoride pazar liderliğini pekiştirmeyi hedefleyen DİMES, Z kuşağının reklam bariyerini aşmak için hayatlarının içinden öğeleri taşıyan bir kampanya kurguladı. DİMES, Reklamania Creative ve bünyesindeki dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde, gençlerin takım tutma ruhunu sosyal medyanın doğasındaki rekabetle harmanlayıp, iki ürününü aynı reklamda karşı karşıya getirdi.

360 derece kurguyla gerçekleşen kampanya kapsamında başlatılan #dimeskapışması hashtag challenge akımına katılan TikTok kullanıcıları, 16 bine yakın video paylaşım gerçekleştirdi. Böylece #dimeskapışması, tüketicilerin en fazla video çektiği marka akımı oldu.

3 GÜNDE 20 MİLYON İZLENDİ

DİMES Kapışması reklam filminin, TikTok'ta 3 günde 20 milyon izlendiği açıklandı. Tüm kampanya içerikleri 3 ayda 55 milyon organik izlenme, 610 bin yorum, 4 milyon beğeni aldı. 6 günde 18 milyon tekil erişim elde eden #dimeskapışması hashtag'i, TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen akımı oldu.

Açıklanan verilere göre, genç hedef kitlede ilk akla gelme 14'ten 69'a, satın alma eğilimi 36'dan 73'e yükseldi. DİMES, Milkshake pazarını yüzde 127 büyüterek yüzde 57 payla, Smoothie pazarını da yüzde 234 büyüterek yüzde 76 payla açık ara lider oldu. DİMES hakkındaki konuşmalar 13 katına çıktı ve bu konuşmalardaki pozitif içerik oranı yüzde 83'e ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet