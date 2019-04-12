Slovakya'da Gazeteci Cinayetinin Zanlısı Suçunu İtiraf Etti

Slovakya'da araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesine ilişkin soruşturmada zanlı suçunu itiraf etti.

Zanlı Miroslav Marcek daha önce Slovakya ordusunda görev yapan eski bir asker.

Marcek cinayette yer aldığı düşünülen üç kişiyle birlikte sorgulanıyordu. Slovakya makamları zanlının suçunu itiraf ettiğini bildirdiler.

Slovakya'nın tanınmış bir gazetecisi olan Jan Kuciak ve nişanlısı arkeolog Martina Kusnirova evlerinde kurşunlanarak öldürülmüşlerdi.

Slovakya basını, 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın devlet ve mafya ilişkilerini sorgulayan haberleri nedeniyle bir suikasta kurban gittiğini ileri sürmüştü.

Basın özellikle Avrupa Birliği fonlarının dağıtılması esnasında yaşanan yolsuzlukların ve siyasetçilerin yakınlarına dağıttıkları ihalelerin Kuciak tarafından araştırılmasının cinayete neden olduğunu iddia ediyordu.

Siyaset mafya bağlantıları

Slovakya makamları tutuklanan zanlılar arasında işadamı Marian Kocner'in de olduğunu açıkladı. Kocner araştırmacı gazetecinin yolsuzluk haberlerinde adı geçen işadamlarından biriydi.

İşadamı Marian Kocner'in cinayetle ilgisinin olduğu iddiası daha önce de birkaç kez ortaya atılsa da, Kocner hakkında ilk kez geçtiğimiz Mart ayında ciddi araştırma başlatıldı.

Kocner'in cinayeti perde arkasında organize ve finanse etmek suçlamasıyla 8 Mart'ta savcılık tarafından ifadesi alınmıştı. Tutuklular arasında Slovakya magazin dünyasının tanınmış ismi Alena Zsuzsava da var. Cinayet Slovak toplumunu sarstı

2018 yılının Şubat ayında gerçekleşen gazeteci cinayeti Slovakya siyaset dünyasını kökten değiştirdiği gibi, toplumu da ciddi bir şekilde sarsmıştı.

Siyaset ve mafya dünyasının bağlantıları ve bunları ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmalar dönemin Başbakanı Robert Fico'nun ve İçişleri Bakanı Robert Kalinak'ın istifasına neden olmuştu.

Ülkenin büyük şehirleri başta olmak üzere yüz binlerce Slovak cinayetin aydınlatılması için sokaklara dökülmüştü. Hükümetin değişmesine rağmen soruşturmanın hantal bir şekilde ilerlemesi üzerine gösteriler yeniden başlamış ve bunun ardından da yeni İçişleri Bakanı Tomas Drucker ve Emniyet Müdürü Tibor Gaspar istifa etmişti.



Bir aktivist devlet başkanı seçildi Gözlemciler 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde 45 yaşındaki Zuzana Caputova'nın sürpriz bir şekilde seçimi kazanmasının gerisinde de halkın gazeteci cinayetine duyduğu tepkinin olduğunu vurguluyorlar.

Slovakya'nın ilk kadın başkanı olan Zuzana Caputova liberal görüşlere sahip bir hukukçu, çevre ve insan hakları konusunda son derece duyarlı bir aktivist.

Caputova'nın başkanlık yarışını kazanmasının ardından ilk işi cinayete kurban giden gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın anısına dikilen kitabeyi ziyaret etmek olmuştu.

Caputova ziyaret esnasında gazetecilere "Bir süre birlikte çalışmıştık. Benim için birilerinin suçlarının ortaya çıkmaması için gazetecilerin öldürülüyor olması anlaşılabilir bir şey değil" demişti.