Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, hava yoluyla Alanya'ya ulaştı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, hava yoluyla Alanya'ya ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Sivasspor kafilesi Alanya'ya ulaştı

Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağıyor

Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağıyor

 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı

 PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

PFDK'den Necip Uysal ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye ceza! Deneyimli futbolcu derbiye yetişecek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title