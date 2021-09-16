Sivasspor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler
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Sivasspor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

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Sivasspor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Gaziantep FK maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Gaziantep FK maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Gaziantep FK maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor - Gaziantep FK karşılaşmasında Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Haber: Sivasspor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler
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