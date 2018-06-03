Sivas'ta siyasetin sevilen simalarından CHP 1. Sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu'yu Sivaslılar, "Bizim Ulaş" diyerek bağrına bastı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas 1. Sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, seçime az bir zaman kala gezmedik köy, çalmadık kapı bırakmamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Kapı kapı gezen Karasu, parti programını ve Sivas ile ilgili planladığı projelerini anlatmayı sürdürüyor. Sivas'ta uzun yıllar ticaret ve siyaset yapan Karasu, toplumun her kesiminden kabul görürken ziyaretlerinde "Bizim Ulaş" yakıştırması ile kabul görüyor. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için geldiklerini belirten Karasu, toplumun her zamankinden fazla sarılmaya ve barışmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "İnsanları, ırkları, inançları, kültürleri, gelir seviyeleri veya hangi partili oldukları şeklinde ayırmıyoruz. Bizler hepimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir bütünüz ve bir bedeniz. Bu ülkede hiç kimse ayrıştırılmayı ve ötekileştirmeyi hak etmiyor. Herkes eşit ev adil bir şekilde hizmet almayı hak ediyor. Biz bunu sağlamak insanımızı barıştırmak için geliyoruz" dedi.

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Karasu, ziyaretlerinde karşılaştığı ilgi ve sevgiden memnun olduğunu belirtip, "Yıllarca Sivas'ta ticaret ve siyaset yaptım. Sivas'ın sorunlarını, bu sorunlarla bire bir muhatap olan birisi olarak çok iyi biliyorum. Çözüm yollarını da biliyoruz. Bu nedenle Sivaslı hemşerilerim ile ayrı dili konuşuyor, aynı havayı soluyor, aynı sıkıntılar ile dertleniyoruz. Hemşerilerimin beni, parti ayrımı gözetmeksizin kendilerinden birisi olarak görmesi, bu şekilde kabul etmesi beni son derece mutlu ediyor. Hemşehrilerimiz seçim çalışmalarında beni 'bizim Ulaş' diye karşılayınca bizde dedik ki madem vatandaşımız bizim ulaş diye benimsemiş sloganımızda bu olsun ."şeklinde konuştu. - SİVAS