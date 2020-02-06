Sivas ve Yozgat'ta ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı mevlit okutuldu, kurban kesildi

06.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:52

Yozgat ve Sivas'ta son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylara karşı mevlit okutuldu, dua edildi ve kurban kesildi.

Yozgat'ta Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti mevlit okundu, İl Müftüsü Salih Sezik ve emekli öğretim üyesi Ali Şakir Ergin tarafından dua edildi ve kurban kesildi.

Vali Kadir Çakır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.

"Allah hayırlarımızı kabul etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" diyen Çakır, "Allah içeride ve dışarıdaki düşmanlarımızı bertaraf etsin. Bütün afetlerden milletimizi korusun. O niyetle Allah'a yalvarış ve duada bulunduk. İnşallah kabul eder. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı milletimizi korusun." dedi.

Mevlit programına, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta 41 kurban kesildi

Sivas Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle son günlerde yaşanan doğal afetler, kazalar ve şehitler için Hayat Ağacı Derneği'nde 41 kurban kesildi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Elazığ ve Malatya'daki deprem, Van'daki çığ, şehitler ve İstanbul'da yaşanan uçak kazası nedeniyle kurban kesmek istediklerini söyledi.

Yaşanan olaylarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Ayhan, "Rabbim daha büyük musibetlerden korusun. Diğer kurumlarla bir araya geldik, kazalar ve belalar için kurban keselim dedik. Hayırseverlerimizin topladığı 41 kurbanı kesiyoruz. İlimizden, ülkemizden, Müslüman coğrafyasından, tüm insanlıktan belaların ve şerlerin defi için kurban keselim dedik. Allah kabul etsin." dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un dua etmesinin ardından 41 koyun kesildi.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da katıldı.

Kesilen kurbanların Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA