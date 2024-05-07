Hisse Senedi Nedir ve Nasıl Alınıp Satılır?

Hisse senedi almanın birçok faydası olabilir. Uzun vadeli yatırımlarda genellikle iyi getiriler sunar. Şirketin değeri arttıkça, hisse senedinin fiyatı da artabilir ve yatırımcılar kar elde edebilir. Portföy çeşitlendirmek, riski azaltabilir ve farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak getiri potansiyelini artırabilir. Hisse senetleri, bir portföyün diğer varlık sınıflarıyla (örneğin, tahviller, gayrimenkul veya emtialar) dengelenmesine yardımcı olabilir. Peki hisse senedi almak ne işe yarar?

HİSSE SENEDİ NEDİR?

Hisse senedi, halka açık şirketlerin eşit paya bölünen sermayelerinin en küçük bölümünü temsil eder. Bu şirketlerin en küçükten en büyüğe, tüm ortaklarının şirket sermayesindeki paylarını göstermek üzere verilen kıymetli evraka hisse senedi denir. Hisse senetleri ile ilgili tüm yasal düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer almaktadır.

Hisse senetleri, şirketlerin sermaye paylarından bir kısmını içeren varlıklardır. Hisselerini halka arz eden şirketlerin sermaye paylarının bir kısmı borsada işlem görür. Hisse senetleri, sahiplerine şirketin karından pay alma hakkı verir ve aynı zamanda şirket yönetimine katılma hakkı sağlar. Yani bir hisse senedi sahibi, şirketin karından pay alabilir ve şirketin yönetimine oy kullanarak katılabilir.

Hisse senetleri farklı türlerde olabilir:

Nama Yazılı Hisse Senetleri: Borsada işlem görmeyen, kullanıcısı adına kaydedilen kıymetlerdir.

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri: Ülkemiz borsasında işlem gören ve hak sahibi senedi elinde bulunduran kişidir.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri: Sahiplerine eşit haklar tanıyan hisse senetleridir. Genellikle gelişmiş ülkeler tarafından kullanılan senetlerdir, ancak Türkiye'de kullanımına izin verilmediği için borsada işlem görmezler.

HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

Hisse senedi almak için dört adımı takip etmeniz gerekir:

Aracı Kurumun Seçilmesi: Kişisel olarak hisse senedi alım/satım işlemi yapılamaz. Yetkili bir aracı kurum seçmelisiniz. Aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgesine sahip olduğundan ve hisse senedi alım satım aracılığı yapabildiğinden emin olmalısınız.

Yatırım Hesabı Açılması: Seçtiğiniz aracı kurum üzerinden hisse senedi alım satım işlemleri yapabilmek için bir yatırım hesabı açtırmalısınız.

Hisse Senedi Seçimi ve Alım-Satım İşlemi: Yatırım hesabınızı açtıktan sonra, aracı kurumunuzun internet bankacılığı veya mobil bankacılık kanalları üzerinden hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Komisyon ve Masrafların İncelenmesi: Aracı kurum seçimi yaparken alım/satım işlemleri için belirlenen komisyon oranları ile masrafları incelemelisiniz. Bu ücretler kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

Hisse senetleri, yatırımcılar için uzun vadeli yatırım fırsatları sunar ve portföy çeşitlendirmesine katkıda bulunabilir. Ancak yatırım yapmadan önce iyi bir araştırma yapmalı ve riskleri anlamalısınız. Unutmayın ki hisse senetleri değer kaybedebilir ve yatırım yaparken dikkatli olmalısınız.

HİSSE SENEDİ NASIL SATILIR?

Hisse senedi satmanın birkaç farklı yolu vardır:

Borsa Aracılığıyla Satış: Hisse senediniz borsada işlem görüyorsa, bir aracı kurum üzerinden borsada satış emri verebilirsiniz. Bu emir, borsadaki alıcılarla eşleştirilerek satış gerçekleştirilir.

Broker veya Aracı Kurum Aracılığıyla Satış: Hisse senedinizi bir broker veya aracı kurum aracılığıyla satmayı tercih edebilirsiniz. Aracı kurum, sizin adınıza hisse senedini alıcılarla iletişim kurarak satmanıza yardımcı olur. Bu yöntem, hisse senedinizin borsada işlem görmemesi durumunda da kullanılabilir.

Özel Anlaşma Yoluyla Satış: Hisse senedinizi özel bir anlaşma yoluyla bir başka yatırımcıya veya şirkete satabilirsiniz. Bu durumda, genellikle bir avukat veya finansal danışman aracılığıyla hukuki ve finansal süreçler yönetilir.