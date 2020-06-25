Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

25.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:09

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Ayhan, caddede karşılaştığı bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Sivas'ta koronavirüsle mücadelede güzel çalışmalar yapıldığını belirten Ayhan, "Sivas'ın vadi ilçeleri olarak adlandırılan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçeleri koronavirüs kapsamında temiz. Şu anda bir hasta bulunmaktadır. Hiç korkmadığımız ve şüphe etmediğimiz Şarkışla ilçemizde artış olmaya başladı. Şu anda orada da gerekli tedbirleri almaya başladık." dedi.

Ayhan, insanların sosyal mesafe ve maske konusuna riayet etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Vadi ilçelerimizden birinde bulunan hastamız İstanbul'dan geldi. Orada test yaptırmış ve test sonucunu almadan buraya gelmiş. Bu insanlara ceza yazılması gerekiyor. Şu anda buralar tertemiz bir ilçe konumunda, kurallara uyuluyor. İstanbul bağlantısı olduğu için bu bölgeden ilk etaplarda çok korktuk. Ama şu anda korktuğumuz olmadı. Komşu illerden gelen vaka ile Şarkışla ilçemizde artışlar oldu. Şu anda orada da tedbirler sıkı şekilde devam etmektedir. Tedbiri elden bırakmayacağız."

KKKA vakalarındaki artış

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında geçen yıllara göre artış yaşandığına da değinen Vali Ayhan, çevre illerden gelen vakalar nedeniyle Sivas'ta bir artış yaşandığını söyledi.

Vakaların hepsinin Sivas olmadığına dikkati çeken Ayhan, "Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin altyapısı çok iyi olduğu için vakaları buraya gönderiliyor. Geçen yıla göre artış var, önümüzdeki haftalarda mutlaka azalacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, ilçedeki temasları kapsamında kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ederek bazı yatırımları da inceledi.

Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 20:35:22. #1.14#
title