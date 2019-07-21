Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Yeşilyurt (69) yönetimindeki 57 AN 697 plakalı otomobil, Kekeç köyü Tandurcuk Mahallesi yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan eşi Medine Yeşilyurt (68) ve Rasim Dülger (69), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı, Medine Yeşilyurt Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA