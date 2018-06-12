Sivas'ta TOKİ konutlarının kuraları çekildi

Milli Eğitim Bakan Yılmaz: "Sivas'ta 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik"

SİVAS - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Sivas merkezde inşa edilen 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kura da ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

TOKİ tarafından Yenimahalle'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,"Toplu Konut İdaresi kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda gelecek yıl Haziran ayında teslim edilecek. Bura evlerden şehit yakınlarımıza veriyoruz, engellilere veriyoruz ve diğer Sivaslı hemşehrilerimize veriyoruz. Bu ana kadar Sivas'ta 8 binin üzerinde toplu konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Allah nasip ederse vatandaşlarımız biz toplu konuttan ev almak istiyoruz derlerse her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas'ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kura çekiminde adını duyanlar büyük sevinç yaşadı.