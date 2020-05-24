Sivas'ta hayvan otlatan çobanlar kar yağışına yakalandı Sivas'ta hayvan otlatan çobanlar kar yağışına yakalandıSİVAS'ın Kangal ilçesinde hayvanlarını meraya otlatmaya çıkaran çobanlar kar yağışına yakalandı.

Sivas'ta hayvan otlatan çobanlar kar yağışına yakalandı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde hayvanlarını meraya otlatmaya çıkaran çobanlar kar yağışına yakalandı.

Bayramın ilk günü soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı. Kangal ilçesine bağlı Akpınar köyünde koyunları otlatmak için araziye çıkan çobanlar, kar yağışına yakalandı. Lapa lapa yağan kar çobanlara ve hayvanlara zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA