Sivas'ta Belediye Çalışmaları

Sivas Belediyesi tarafından kentte yapımına başlanan alt geçitlerde çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içi trafiği rahatlatma adına ilki Halfelik Kavşağı'nda hayata geçirilen ve bölgeye rahat bir nefes aldıran alt geçit çalışması şehrin farklı bölgelerine de uygulanıyor. Akıcı bir trafik sağlamak isteyen belediye, bu anlamda Gazi Lisesi Kavşağı ve Yukarı Tekke Kavşağı'na ilk kazmayı vurarak alt geçit çalışmalarına başlamıştı.



Aynı anda şehrin iki farklı bölgesinde alt geçit yapımını sürdüren belediye, her iki projede de altyapıdaki işlemleri tamamlayarak kazı çalışmalarına geçti. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının deplasesini yapan ekipler, fore kazık uygulamalarıyla kazı işlemlerine hız verdi.



Çalışmaların devam ettiği Gazi Lisesi Kavşağında, Esentepe mevkisinden gelen araçlar kavşak trafiğine takılmadan alttan Kümbet mevkisine direkt geçecek.



Zübeyde Hanım Caddesi ile Buhara Caddesi alt geçitle birbirine bağlanacak. Kavşağın üstünde ise yine dört yoldan trafiğin akışı birbirine bağlanırken sıkışıklığın önüne geçilmiş olacak.



Yukarı Tekke Kavşağında ise İstiklal Caddesinden gelen araçlar doğrudan Yukarı Tekke Kavşağının altından 80. yıl Bulvarı'na geçebilecek. Ters istikametten gelen araçlarda yine kavşağın altından İstiklal Caddesi'ne bağlanacak. Kavşağın üst kısmı ise Yukarı Tekke ve Türkistan Caddesi'nin bağlantısının yanı sıra dört yoldan trafik akışını sağlayacak.