Sivas'ta, 40 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü
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Sivas'ta, 40 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü

SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (40), hayatını kaybetti.

Sivas'ta, 40 yaşındaki kadın KKKA'dan öldü
15.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:23

SİVAS'ta, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören Gülşen Kaya (40), hayatını kaybetti.

Koyulhisar ilçesinde yaşayan Gülşen Kaya, yaklaşık 10 gün önce ishal nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda tutulan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti. Gülşen Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, ilçede toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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