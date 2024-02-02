Sivas'ta Otomobille Gece Far Avı Yapan Şahıslar Yakalandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobille gece far avı yapan şahıslar yakalandı. Şahısların avda kullandığı otomobile el konuldu.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri jandarma ekipleriyle Koyulhisar ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyetine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada otomobille gece far avı yapan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulanırken, avda kullanılan otomobile ve bir yarı otomatik av tüfeğine el konuldu. - SİVAS