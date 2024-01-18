STSO Koyulhisar'da yönetim kurulu toplantısı düzenledi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ilçelerde yaptığı yönetim kurulu toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Gürün, Şarkışla ve Yıldızeli'nin ardından bu haftaki yönetim kurulu toplantısı Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koyulhisarlı iş insanı Yurdal Epsileli 'den oluşan heyet, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve Koyulhisar Kaymakamı Oğuzhan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Koyulhisar'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlar iş yerlerinde ziyaret edilerek sorun ve talepleri hakkında bilgiler edinildi.

Toplantıya Başkan Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gökhan Helva, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ülker, Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan ve Koyulhisar esnafı katıldı.

"Bölgesel kalkınmada önceliğimiz ilçelerimiz"

Bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "İlçelerimizle beraber ekonomik ve sosyal anlamda büyümezsek Sivas'ı büyütmüş sayılmayız, bir yanımız eksik kalır" dedi.

Başkan Özdemir, "Biz seçilmeden önce, ilçelerimizde yönetim kurulu toplantısı yapacağız dedik. İlçelerimizin potansiyelini oradaki dinamiklerle beraber gözlemleyip çözümü için yollar arayalım düşüncesindeyiz. Bu gayeyle Koyulhisar'dayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2. Büyük şehrinin Sivas olduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, "Hitap ettiğimiz coğrafya bakımından Türkiye'nin en büyük odası biziz. Her ilçemizin potansiyeli ve sorunları farklılık gösterebiliyor. Koyulhisar'ımızdaki üretecimizi, tüccarımızı ve esnafımızı dinlemek için buraya geldik. Birbirimizi daha yakından tanımamız, yüz yüze bakmamız, göz göze gelmemiz, el sıkışmamız kısacası yakın temas halinde iletişim kurmamız her zaman tercih nedenimiz olmuştur. Koyulhisar'a yapılabilecekleri siyasilerimizle, kamu görevlilerimizle paylaşıp kamuoyu oluşturmak bizim görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

"Yayla turizmi, sürdürülebilir turizmin temel taşları arasındadır"

Başkan Özdemir, yayla turizminin, sürdürülebilir turizmin temel taşları arasında olduğunu ifade ederek, "Koyulhisar'ın en önemli değerleri arasında yaylaları geliyor. Yayla turizmi, sürdürülebilir turizmin temel taşları arasındadır. Yayla turizminin geliştirilmesi için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Koyulhisar, doğu ve batıyı birbirine bağlayan kavşak konumundadır. Bu yoğun trafikten ekonomik gelişme anlamında en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Ayrıca yine yaylalar tarafında ormanlarımız var. Orman ürünleriyle ilgili ne tür bir üretim yapılabilir, farklı olarak neler yapılabilir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlara katkı koyacak veya farklı fikirler üretecek düşünceleriniz de var ise bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ben tekrar katıldığınız için, bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda katılımcılar söz alarak Koyulhisar esnafının talep ve sorunları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS