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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Y.G.C. (65) yönetimindeki 34 CLC 448 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kılıçpınarı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan F.C. (83), H.C. (54) ve G.A. (54) yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Y.G.C. (65) yönetimindeki 34 CLC 448 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Kılıçpınarı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.C. (83), H.C. (54) ve G.A. (54) yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Devlet Hastanesi Koyulhisar Sivas Güncel Haberler

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