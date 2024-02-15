Sivas'ta tır evin bahçesine devrildi, sürücü yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, evin bahçesine tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İ.S. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.