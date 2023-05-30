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Koyulhisar'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Yaşam Haberleri

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yağan sağanak yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Koyulhisar'da sağanak ve dolu etkili oldu

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yağan sağanak yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşanan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Koyulhisar İkizyaka köyünde yaşanan dolu yağışı ekili olan tarla ve bostanlara zarar verdi. İkizyaka köyünde yaşayan Cavit Değer, dolu yağışının ekmiş oldukları meyve ve sebzelere zarar verdiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Değer - Yaşam

Koyulhisar Sivas Yaşam Haberler

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