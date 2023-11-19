Sivas'ta araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yukarıkale köyü mevkiinde meydana geldi. A.B. (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.B. (24) ve E.B. (26) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS