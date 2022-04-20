Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 evin yandığı köyde incelemede bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde 4 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği köyde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkizyaka köyünde yanan evleri inceleyen Ayhan, ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, yangın ihbarı alınır alınmaz itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bölgenin coğrafyası ve evlerin statiği nedeniyle tehlikeli bir durum yaşandığını aktaran Ayhan, "Bölgedeki Koyulhisar, Suşehri ve Mesudiye'deki itfaiye ekiplerimizin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Burada 2 ev tamamen, 2 ev de kısmen etkilenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür, vatandaşımızın derdini, sıkıntısını gidereceğini buradan söyleyebiliriz. Şiddetli rüzgar olması, buranın orman varlığının fazla olması, coğrafyanın da buna müsait olması ciddi bir tedirginliğe ve korkuya da sebebiyet verdi. Hamdolsun ekiplerin olaya hızlı müdahale etmesi süreci kontrol etmemizi sağladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda buradaki mağduriyeti gidereceğiz."

Koyulhisar ilçesi İkizyaka köyünde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

AA / Güncel