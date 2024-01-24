Üye Girişi
Haberler

STSO Yönetim Kurulu Koyulhisar'da Toplandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), ilçelerdeki yönetim kurulu toplantılarına Koyulhisar ilçesinde devam etti. Başkan Zeki Özdemir ve heyet, Koyulhisar Belediye Başkanı ve Kaymakamı ile görüştü, esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel kalkınma ve yayla turizmi konuları da ele alındı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ilçelerde yaptığı yönetim kurulu toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Gürün, Şarkışla ve Yıldızeli'nin ardından bu hafta ki Yönetim Kurulu toplantısı Koyulhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Başkan Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koyulhisarlı iş insanı Yurdal Epsileli 'den oluşan heyet, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve Koyulhisar Kaymakamı Oğuzhan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Koyulhisar'da faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlar iş yerinde ziyaret edilerek sorun ve talepleri hakkında bilgiler edinildi.

Toplantıya Başkan Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gökhan Helva, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erol Ülker, Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan ve Koyulhisar esnafı katıldı.

'Bölgesel kalkınmada önceliğimiz ilçelerimiz'

Bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, ilçelerimizle beraber ekonomik ve sosyal anlamda büyümezsek Sivas'ı büyütmüş sayılmayız, bir yanımız eksik kalır dedi.

Başkan Zeki Özdemir, "Biz seçilmeden önce, ilçelerimizde yönetim kurulu toplantısı yapacağız dedik. İlçelerimizin potansiyelini oradaki dinamiklerle beraber gözlemleyip çözümü için yollar arayalım düşüncesindeyiz. Bu gayeyle Koyulhisar'dayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2. Büyük şehrinin Sivas olduğunu hatırlatan Başkan Özdemir, "Hitap ettiğimiz coğrafya bakımından Türkiye'nin en büyük odası biziz. Her ilçemizin potansiyeli ve sorunları farklılık gösterebiliyor. Koyulhisar'ımızdaki üretecimizi, tüccarımızı ve esnafımızı dinlemek için buraya geldik. Birbirimizi daha yakından tanımamız, yüz yüze bakmamız, göz göze gelmemiz, el sıkışmamız kısacası yakın temas halinde iletişim kurmamız her zaman tercih nedenimiz olmuştur. Koyulhisar'a yapılabilecekleri siyasilerimizle, kamu görevlilerimizle paylaşıp kamuoyu oluşturmak bizim görevimizdir." dedi.

'Yayla turizmi geliştirilmeli'

Yayla turizminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdemir, "Koyulhisar'ın en önemli değerleri arasında yaylaları geliyor. Yayla turizmi, sürdürülebilir turizmin temel taşları arasındadır. Yayla turizminin geliştirilmesi için birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. Koyulhisar, doğu ve batıyı birbirine bağlayan kavşak konumundadır. Bu yoğun trafikten ekonomik gelişme anlamında en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Ayrıca yine yaylalar tarafında ormanlarımız var. Orman ürünleriyle ilgili ne tür bir üretim yapılabilir, farklı olarak neler yapılabilir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlara katkı koyacak veya farklı fikirler üretecek düşünceleriniz de var ise bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Ben tekrar katıldığınız için, bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar söz alarak Koyulhisar esnafının talep ve sorunları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Koyulhisar Türkiye Sivas Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title