Sivas'ta Kaza: Hafif Ticari Araç Köprü Demirlerine Çarptı, 2 Kişi Yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın köprü demirlerine çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
E.Ş. (23) yönetimindeki 34 GM 5881 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında köprünün demir korkuluklarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İ.Ş. (17) Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ardından Sivas'taki bir hastaneye sevk edildi.