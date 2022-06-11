Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Sivas'ta şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. K.Ç. (29) idaresindeki 58 KB 126 plakalı, inşaat malzemesi yüklü kamyon, Ortaseki köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan A.C.B. (20) yaşamını yitirdi. Yaralanan H.C.Y. (12), Y.C.T. (12) ve C.Y. (16), ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. AA / Faruk Kara - Güncel Koyulhisar Sivas Güncel Haberler

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